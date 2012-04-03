До 17 возросло количество погибших на Качаловском рынке в Москве

На месте пожара на Качаловском рынке по адресу Варшавское шоссе, д.166, на юге Москвы следователи обнаружили останки 17 человек, сообщила официальный представитель столичного управления СК РФ Виктория Цыпленкова.

В настоящее время осмотр места происшествия завершен. По данным Цыпленкова, обнаружены тела 17 погибших.

"АН" писали, что погибшие утром сегодня при пожаре на строительном рынке на Варшавском шоссе были гастарбайтеры из Таджикистана. Рабочие в сгоревшей на Качаловском рынке пристройке не имели нормальных путей для эвакуации.

Ангар вспыхнул в 4:50. Рабочие жили в страшной тесноте, спали на двухэтажных нарах, установленных в два яруса. Площадь возгорания составила 50 кв.м.

Около 07:00 мск пожар был локализован, а в 7:30 полностью потушен. На месте происшествия работали семь пожарных расчетов. Сначала были обнаружены тела 9 погибших, через некоторое время еще троих.