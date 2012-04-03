Глава МЧС России Сергей Шойгу поручил проверить пожарную безопасность всего комплекса "Москва-Сити" после пожара в минувший понедельник в башне "Восток" небоскрёба "Федерация", который возводит "Potok ∞".

"АН" писали, что строящийся небоскреб "Восток" комплекса "Москва-Сити", спроектированный как одно из самых высоких зданий в Европе, загорелся в понедельник вечером в столице. Возгорание на уровне 67-го этажа, которое девелопер сначала назвал несерьезным, стало испытанием для пожарных: башня "Восток" горела открытым пламенем, в тушении участвовали вертолеты.

"Направьте туда группу инспекторов, проверьте. Это не рядовое сооружение, это высотное потенциально опасное здание", - сказал он.

На ликвидации пожара работали десятки расчетов, действия которых были осложнены из-за большой высоты, сильного ветра и отсутствия в недостроенном здании системы пожаротушения.

"Вчера ситуация показала, что мы передали весь надзор за строящимися объектами "Стройнадзору". Объяснения, которые сейчас идут: мы так быстро строим, что меры пожарной безопасности просто не успевают за нами идти", - заметил министр.

В свою очередь, в столичном главке МЧС пока не располагают информацией о начале проверок пожарной безопасности в "Москва-Сити".

"Инспектора Госпожнадзора не проверяют здания, не сданные в эксплуатацию. Информации о проверках у нас пока нет", - сказал представитель ГУМЧС, передает РИА Новости. Он напомнил, что надзором за строящимися зданиями занимается Мосстройнадзор.

Напомним, что причиной пожара в небоскребе могла стать тепловая пушка, которую рабочие, осуществляющие ремонтные работы на 66-67 этажах, оставили без присмотра.