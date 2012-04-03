Шойгу поручил провести проверку пожарной безопасности в "Москва-Сити"
3 апреля 2012, 13:54 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Глава МЧС России Сергей Шойгу поручил проверить пожарную безопасность всего комплекса "Москва-Сити" после пожара в минувший понедельник в башне "Восток" небоскрёба "Федерация", который возводит "Potok ∞".
"АН" писали, что строящийся небоскреб "Восток" комплекса "Москва-Сити", спроектированный как одно из самых высоких зданий в Европе, загорелся в понедельник вечером в столице. Возгорание на уровне 67-го этажа, которое девелопер сначала назвал несерьезным, стало испытанием для пожарных: башня "Восток" горела открытым пламенем, в тушении участвовали вертолеты.
"Направьте туда группу инспекторов, проверьте. Это не рядовое сооружение, это высотное потенциально опасное здание", - сказал он.
На ликвидации пожара работали десятки расчетов, действия которых были осложнены из-за большой высоты, сильного ветра и отсутствия в недостроенном здании системы пожаротушения.
"Вчера ситуация показала, что мы передали весь надзор за строящимися объектами "Стройнадзору". Объяснения, которые сейчас идут: мы так быстро строим, что меры пожарной безопасности просто не успевают за нами идти", - заметил министр.
В свою очередь, в столичном главке МЧС пока не располагают информацией о начале проверок пожарной безопасности в "Москва-Сити".
"Инспектора Госпожнадзора не проверяют здания, не сданные в эксплуатацию. Информации о проверках у нас пока нет", - сказал представитель ГУМЧС, передает РИА Новости. Он напомнил, что надзором за строящимися зданиями занимается Мосстройнадзор.
Напомним, что причиной пожара в небоскребе могла стать тепловая пушка, которую рабочие, осуществляющие ремонтные работы на 66-67 этажах, оставили без присмотра.