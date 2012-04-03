18 жертв авиакатастрофы ATR-72 в Тюмени опознаны

Опознаны 18 человек из 31, погибших в понедельник при крушении самолёта ATR-72-200 компании "ЮТэйр" в 40 километрах от тюменского аэропорта, сообщил во вторник представитель главка МЧС России по региону.

"АН" писали, что спецрейс МЧС России вылетел из Тюмени в Москву с одним из выживших при падении самолета для дополнительного лечения. В тюменских больницах остаются еще 11 пострадавших, все в тяжелом состоянии, 3 в очень тяжёлом.

Вначале планировался трансфер 4 пострадавших, которые находятся в наиболее тяжёлом состоянии.

Напомним, на борту ATR-72-200, потерпевшего крушение 2 апреля под Тюменью находились 43 человека: 39 пассажиров и четверо членов экипажа. Погиб 31 человек, выжили 12. Все они были госпитализированы с ожогами и тяжелыми травмами в тюменские больницы, где сразу начали оказывать медпомощь. В тот же день некоторых пострадавших прооперировали.

МАК проводит расследование авиакатастрофы. 3 апреля МАК сделал заявление, чтодвигатели самолета работали до последнего момента.

В Тюменской области с 4 по 6 апреля назначен траур по жертвам авиакатастрофы.