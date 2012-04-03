Борт МЧС переправил раненного при крушении ATR-72 в Москву

Спецрейс МЧС России вылетел из Тюмени в Москву с одним из выживших при падении самолета ATR-72 компании "ЮТэйр" для дополнительного лечения. В тюменских больницах остаются еще 11 пострадавших, все в тяжелом состоянии.

"АН" писали, что вначале планировался трансфер 4 пострадавших, которые находятся в наиболее тяжёлом состоянии.

"Спецборт Ил-76ТД в 07:00 мск (04:00 по Гринвичу) вылетел в Москву, пострадавшего в полете сопровождает группа врачей", - заявил представитель тюменского управления МЧС агентству РИА Новости.

Пострадавший, которому назначена операция особой сложности, прибудет для интенсивного лечения в Центральный институт травматологии и ортопедии имени Приорова.

Как сообщило управление МЧС, для перевозки раненого используется медицинский модуль, аналогичный тем, что использовали при транспортировке жертв пожара в пермском клубе "Хромая Лошадь" в декабре 2008 года.

Все 12 пострадавших при падении накануне самолета выполнявшего рейс Тюмень - Сургут, остаются в тяжелом состоянии.

Напомним, на борту ATR-72-200, потерпевшего крушение 2 апреля под Тюменью находились 43 человека: 39 пассажиров и четверо членов экипажа. Погиб 31 человек, выжили 12. Все они были госпитализированы с ожогами и тяжелыми травмами в тюменские больницы, где сразу начали оказывать медпомощь. В тот же день некоторых пострадавших прооперировали.

МАК проводит расследование авиакатастрофы. 3 апреля МАК сделал заявление, что двигатели самолета работали до последнего момента.

В Тюменской области с 4 по 6 апреля назначен траур по жертвам авиакатастрофы.



