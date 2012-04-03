10-летняя девочка пропала по пути из школы домой на Южном Урале

На Южном Урале в Челябинске пропала накануне 10-летняя школьница Аня Большакова. В понедельник утром девочка ушла в школу, расположенную в Советском районе города. После школы ее видели, но домой она так и не вернулась.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски ребенка, проверяют ее знакомых и друзей, сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска, передает Интерфакс.