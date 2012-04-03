17-летний воспитанник архангельского детдома повесился в общежитии в Поморье

В городе Коряжмы воспитанник одного из детских домов Архангельской области накануне повесился в комнате общежития профтехлицея. Сообщение о происшествии поступило в полицию в понедельник в 23:30 мск.

Тело 17-летнего воспитанника детского дома города Коряжмы было обнаружено в комнате общежития просессионально-технического лицея №5, сообщил во вторник источник в региональном УМВД, передает Интерфакс. В настоящее время следственные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.