Турист из России повесился на дереве на острове Пхукет в Таиланде

В Таиланде полиция острова Пхукет обнаружила тело туриста из России. 66-летний мужчина был найден повешенным на дереве к северу от пляжа Патонг около 8:30 утра по местному времени в саду за тайским рестораном.

По словам лейтенанта полиции из участка Патонга Йонгсерма Прича, мужчина повесился на нейлоновом шнуре. Рядом с его телом стоял стул. Повешенный был одет в черную футболку и брюки. В его бумажнике найдены 20 таиландских батов, сообщается на сайте Phuketwan.com.

Из отметок в паспорте погибшего россиянина следует, что он прибыл в Таиланд 15 марта и его виза истекала 13 апреля, сообщает Газета.ру.

Сайту Phuketwan.com известно имя погибшего. Но его пока не называют, так как о случившемся пока не уведомлены родственники мужчины наложившего на себя руки.