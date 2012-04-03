Двигатели самолета, упавшего под Тюменью, работали до столкновения с землей

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проводит расследование авиакатастрофы под Тюменью, жертвами которой 2 апреля стал 31 человек.

Представители Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России сообщили, что причины крушения самолета UTA-120 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявшего рейс Тюмень-Сургут, будут известны не ранее, чем через месяц – только после окончания исследования МАК документации и содержимого «черных ящиков» авиалайнера.

По данным СКР, одной приоритетной версии авиакатастрофы сегодня нет. Ранее назывались версии: техническая неисправность самолета, ошибка пилотирования. Позже следственные органы стали рассматривать еще и версию об ошибке в работе наземных служб, в частности, о недостаточной обработке самолета антиобледенительной жидкостью.По данным МАК, бортовые самописцы обнаружены, они в хорошем состоянии.

Предварительный анализ информации «черных ящиков», что двигатели самолета работали вплоть до столкновения с землей, передает РИА Новости.«После взлета самолет набрал высоту примерно 210 метров, после чего возник сначала правый крен более 35 градусов, а затем левый крен, достигшей более 50 градусов в момент столкновения с землей», – говорится в сообщении МАК.

Напомним, самолет АTR-72 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс UTA-120 Тюмень-Сургут, вылетел из аэропорта «Рощино» и упал приблизительно в 40 км от пункта вылета около 05:50 мск. На борту находились 39 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате катастрофы погиб 31 человек, в том числе весь экипаж самолета.