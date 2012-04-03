На Качаловском рынке в Москве при пожаре погибли 12 граждан Таджикистана

Все 12 погибших при пожаре на Качаловском рынке Москвы, по предварительным данным, - граждане Таджикистана.

В ходе расследования происшествия на строительном рынке на Варшавском шоссе, представители рынка сообщили, что погибшие являлись приезжими из Таджикистана, работавшими на рынке.

Сейчас ведется поиск документов погибших. Предварительный осмотр показал, что для проведения опознания ряда тел понадобится судебно-медицинская экспертиза, так как они сильно повреждены огнем, передает Интерфакс.

Рабочие в сгоревшей на Качаловском рынке пристройке не имели нормальных путей для эвакуации. Для тушения пожарным пришлось прорубать стену металлической пристройки. Рабочие жили в страшной тесноте, спали на двухэтажных нарах, установленных в два яруса.

Напомним, утром сегодня жертвами пожара на строительном рынке на Варшавском шоссе стали 12 гастарбайтеров.