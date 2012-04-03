Все 12 пострадавших при авиакатастрофе под Тюменью остаются в тяжелом состоянии

Все 12 пострадавших при падении накануне самолета выполнявшего рейс Тюмень - Сургут, остаются в тяжелом состоянии. Заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик рассказала, что есть пациенты, у которых состояние крайне тяжелое.

"Что касается травм, то это в основном переломы, лишь у одного пострадавшего ожоги 5% тела", - уточнила Шевчик.

По последним данным, опознаны 13 погибших в авиакатастрофе. По информации регионального МЧС, среди опознанных - два бортпроводника.

В настоящее время решается вопрос, когда пройдут похороны. Шевчик сказала, что похороны могут пройти уже в среду, 4 апреля. Вице-губернатор обратилась с просьбой к водителям: во время похорон не выезжать в город, чтобы не мешать траурным мероприятиям.

Сегодня в 16 часов по местному времени (14 мск) на месте катастрофы состоится молебен, власти организуют для родственников поездку на место ЧП, передает РИА Новости. С родственниками погибших сейчас работают психологи.

Жертвами крушения самолета ATR-72 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс Тюмень - Сургут, стал 31 человек. Всего на борту самолета находилось 43 человека: 39 пассажиров и 4 члена экипажа.

Спецборт МЧС России, на котором находится пострадавший при крушении самолета ATR-72 под Тюменью, в 07.00 мск вылетел в Москву/

В Тюменской области объявлен трехдневный траур в связи с авиакатастрофой самолета авиакомпании "ЮТэйр". Днями траура объявлены 4, 5 и 6 апреля.

