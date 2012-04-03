У рабочих, сгоревших на Качаловском рынке, не было прямого выхода из пристройки

В Москве рабочие в сгоревшей на Качаловском рынке пристройке не имели нормальных путей для эвакуации. Напомним, утром сегодня жертвами пожара на строительном рынке на Варшавском шоссе стали 12 гастарбайтеров.

Ангар вспыхнул в 4:50.Источник в правоохранительных органах сообщил, что для тушения пожарным пришлось прорубать стенуметаллической пристройки. Рабочие жили в страшной тесноте, спали на двухэтажных нарах, установленных в два яруса. Площадь возгорания составила 50 кв.м.

Около 07:00 мск пожар был локализован, а в 7:30 полностью потушен. На месте происшествия работали семь пожарных расчетов. Сначала были обнаружены тела 9 погибших, через некоторон время еще троих.

На место прибыли все оперативные службы города. Причину возгорания установят дознаватели.