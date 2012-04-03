Выживших в авиакатастрофе под Тюменью спецборт МЧС доставит в Москву

Спецборт МЧС России, на котором находится пострадавший при крушении самолета ATR-72 под Тюменью, в 07.00 мск вылетел в Москву.

По словам представителя управления МЧС РФ по Тюменской области, пострадавшего в полете сопровождает группа врачей. Прибытие спецрейса в аэропорт «Раменское» ожидается около 10:00 мск, передает РИА Новости.

Напомним, самолет ATR-72-200 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс Тюмень-Сургут, упал в понедельник, 2 апреля, утром при взлете из тюменского аэропорта «Рощино» вблизи поселка Горьковка в 05.50 мск.

На борту ATR-72-200 находились 43 человека: 39 пассажиров и четверо членов экипажа. Погиб 31 человек, выжили 12. Все они были госпитализированы с ожогами и тяжелыми травмами в тюменские больницы, где сразу начали оказывать медпомощь. В тот же день некоторых пострадавших прооперировали. По данным МЧС, четверо из спасенных находятся в крайне тяжелом состоянии.

Родственники пассажиров самолета «ЮТэйр» опознали 12 погибших в авиакатастрофе под Тюменью, среди опознанных - два бортпроводника.

В Тюменской области объявлен трехдневный траур в связи с авиакатастрофой самолета авиакомпании "ЮТэйр". Днями траура объявлены 4, 5 и 6 апреля.

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что самолет ATR-72 потерпел крушение сразу же после взлета под Тюменью из-за неблагоприятных погодных условий - на земле было сильное обледенение.

