Легкомоторный самолет рухнул на крышу торгового центра, пять пострадавших

В американском штате Флорида легкомоторный самолет накануне днём упал на торговый центр. В результате происшествия как минимум 5 человек пострадали. Уточняется, что двое раненых получили ожоги третьей степени.

Инцидент произошел в городе Деланд, расположенном в 56 км от Орландо. Пилот и пассажир воздушного судна были извлечены из потерпевшего крушение самолета и отправлены в медицинский центр Орландо, со сылкой на Associated Press передает РБК. О характере травм других пострадавших неизвестно.

По словам очевидцев, самолет упал на крышу супермаркета, пробил ее и загорелся. В тушении пожара принимали участие порядка 20 пожарных расчетов. В настоящее время специалисты выясняют причины падения самолета.

"АН" писали, что в конце марта 2012г. в Соединенных Штатах произошел еще один резонансный авиаинцидент. Пилот авиакомпании JetBlue Клейтон Осбон, управлявший самолетом, на борту которого находились 135 человек, сразу после взлета в Нью-Йорке командир экипажа 49-летний Осбон начал произносить странные фразы о бомбе и требовал выдать ему некий код, после чего и вовсе покинул кабину пилота, оставив управление второму летчику.

В целях безопасности пассажиры приняли решение задержать капитана во избежание каких-либо неожиданных действий с его стороны. После того, как второй пилот совершил вынужденную посадку в городе Амарилло, К.Осбон был отправлен на медицинский осмотр на предмет его психического здоровья. Сейчас летчику грозит до 20 лет тюрьмы.