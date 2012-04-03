В Москве пожар на строительном рынке на Варшавском шоссе унес жизни 12 человек

В Москве сегодня утром произошел пожар на строительном рынке, расположенном по адресу Варшавское шоссе, д.166. Жертвами пожара на Качаловском рынке стали 12 человек.

По данным главного управления МЧС России по Москве, тела 12 человек были обнаружены в двухэтажной пристройке, примыкавшей к ангару строительного рынка. В сгоревшем помещении пристройки жили 15 гастарбайтеров.

Ангар вспыхнул в 4:50. Площадь возгорания составила 50 кв.м. Около 07:00 мск пожар был локализован, а в 7:30 полностью потушен. На месте происшествия работали семь пожарных расчетов. Сначала были обнаружены тела 9 погибших, через некоторон время еще троих.

На место прибыли все оперативные службы города. Причину возгорания установят дознаватели.

Напомним, накануне вечером возгорание возникло в строящемся небоскребе "Восток" в бизнес-комплексе "Москва-Сити". Пожар начался на 67-м этаже башни, затем пламя перекинулось и на 66-й.

Два вертолета МЧС и 20 пожарных расчетов боролись с огнем более 4 часов. Пожару был присвоен четвертый номер по пятибалльной шкале.

Пожар в "Москва-Сити" был ликвидирован к часу ночи вторника. Ущерб от пожара башни "Восток" может не превысить нескольких миллионов рублей, сообщил представитель компании-застройщика "Поток бесконечность" Михаил Дворкович.

Причиной пожара в небоскребе могла стать тепловая пушка, которую рабочие, осуществляющие ремонтные работы на 66-67 этажах, оставили без присмотра.

Отметим, одна из башен комплекса "Федерация" после завершения строительства должна превысить отметку в 506 метров и стать самым высоким зданием в Европе.

"Potok∞" ("Поток Бесконечность") - российская девелоперская компания Сергея Полонского с штаб-квартирой в городе Москве. Прежнее название - "Mirax Group".