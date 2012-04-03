12 человек погибли на юге Москвы в пожаре на строительном рынке на Варшавке

На юге Москвы утром во вторник утром произошел пожар на строительном рынке на Варшавское шоссе, д.166. Погибли 12 человек. Их тела были обнаружены в двухэтажной пристройке, примыкавшей к зданию рынке.

В администрации рынка заявили, что в ангаре могли находиться до 15 наемных рабочих.

Около пяти утра на Варшавском шоссе загорелся двухэтажный металлический ангар — огонь охватил больше 50 квадратных метров. К этому часу возгорание локализовано, пожарные разбирают завалы, передает телеканал "Россия 24".

Как уточнили в МЧС России по Москве, в настоящее время пожар локализован, ведется проливка конструкций, передает РБК. На месте происшествия работают семь пожарных расчетов.

Напомним, что это уже второй крупный пожар в столице за минувшие сутки. Вечером 2 апреля возгорание возникло в строящемся небоскребе "Восток" в бизнес-комплексе "Москва-Сити". Пожар начался на 67-м этаже башни, затем пламя перекинулось и на 66-й. Два вертолета МЧС и 20 пожарных расчетов боролись с огнем более 4 часов.