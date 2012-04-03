Дворкович: пожар в башне "Восток" комплексу "Федерация" - как слону дробина
3 апреля 2012, 07:11 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Пожар в "Москва-Сити" был ликвидирован к часу ночи вторника. Ущерб от пожара башни "Восток" может не превысить нескольких миллионов рублей, сообщил представитель компании-застройщика "Поток бесконечность" Михаил Дворкович.
По его словам, в эту сумму входит стоимость сгоревшей опалубки и других легких конструкций, расположенных на последнем строящемся этаже башни, передает Интерфакс. Пожар в "Москва-Сити" был ликвидирован к часу ночи вторника.
Всего для тушения пожара было задействовано четыре вертолета — три Ка-32 и один Ми-26, оборудованные специальными водосливными устройствами.
"АН" писали, что причиной пожара в небоскребе могла стать тепловая пушка, которую рабочие, осуществляющие ремонтные работы на 66-67 этажах, оставили без присмотра.
Отметим, одна из башен комплекса "Федерация" после завершения строительства должна превысить отметку в 506 метров и стать самым высоким зданием в Европе.
"Potok∞" ("Поток Бесконечность") - российская девелоперская компания Сергея Полонского с штаб-квартирой в городе Москве. Прежнее название - "Mirax Group".
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