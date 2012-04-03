Пожар в "Москва-Сити" был ликвидирован к часу ночи вторника. Ущерб от пожара башни "Восток" может не превысить нескольких миллионов рублей, сообщил представитель компании-застройщика "Поток бесконечность" Михаил Дворкович.

По его словам, в эту сумму входит стоимость сгоревшей опалубки и других легких конструкций, расположенных на последнем строящемся этаже башни, передает Интерфакс. Пожар в "Москва-Сити" был ликвидирован к часу ночи вторника.

Всего для тушения пожара было задействовано четыре вертолета — три Ка-32 и один Ми-26, оборудованные специальными водосливными устройствами.

"АН" писали, что причиной пожара в небоскребе могла стать тепловая пушка, которую рабочие, осуществляющие ремонтные работы на 66-67 этажах, оставили без присмотра.

Отметим, одна из башен комплекса "Федерация" после завершения строительства должна превысить отметку в 506 метров и стать самым высоким зданием в Европе.

"Potok∞" ("Поток Бесконечность") - российская девелоперская компания Сергея Полонского с штаб-квартирой в городе Москве. Прежнее название - "Mirax Group".