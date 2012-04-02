В правоохранительных органах Москвы сообщили, что существует угроза обрушения конструкции с горящего этажа башни "Федерация" комплекса "Москва-Сити", в этой связи было принято решение расширить оцепление вокруг здания.

Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что пожарные смогли протянуть рукава на 66-67 этажи башни "Федерация", где происходит пожар, туда они добираются пешком. "С целью повышения эффективности пожаротушения наверх были протянуты пожарные рукава, до включения которых тушить приходилось при помощи огнетушителей", - уточнил он.

По его словам, причиной пожара в небоскребе могла стать тепловая пушка, которую рабочие, осуществляющие ремонтные работы, оставили без присмотра: "По предварительным данным, пожар возник из-за тепловой пушки для подогрева битума, от которой произошло возгорание мусора и обрешетника рекламного баннера в верхней части здания", - цитируют сотрудника правоохранительных органов столицы Вести.ру.

В настоящее время площадь пожара может составлять немногим более 100 квадратных метров. К тушению привлечены 20 пожарных расчетов и вертолет К-32.