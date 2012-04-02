Пожару на восточной башне в комплексе "Федерация" делового центра "Москва-сити" присвоен четвертый номер по пятибалльной шкале.

На место происшествия вызываются дополнительные силы, в основном, высотные подъемники, передает Интерфакс. Пожар уже тушат с помощью специального вертолета Ка-32, который забирает воду из открытых водоемов.

В районе пожара на Краснопресненской набережной наблюдается скопление автомобилей специальных служб. Пламя даже снизу. Кажется, что огонь распространился примерно на треть длины одной из стен здания, на 67-м этаже, передает "Эхо Москвы". По данным МЧС РФ по Москве, на 66-67 этажах горят утеплитель, брезент и строительные материалы.

Ранее, представитель компании "Поток", ведущей строительство башни, Михаил Дворкович, заверил радиостанцию "Эхо Москвы", что пожар в ближайшее время потушат. Он возник из-за того, что сорванный ветром угол защитного баннера попал в мощный прожектор. Жертв и пострадавших, по его словам, нет. Как стало известно, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Отметим, одна из башен комплекса "Федерация" после завершения строительства должна превысить отметку в 506 метров и стать самым высоким зданием в Европе.