В Тюмени началось опознание жертв крушения самолета ATR-72

В Тюмени в понедельник вечером началась процедура опознания погибших при крушении пассажирского самолета ATR-72 авиакомпании "ЮТэйр". Ранее сообщалось, что опознание жертв авиакатастрофы начнется во вторник.

Представитель уральского регионального центра МЧС РФ уточнил, что "опознание ведется в данный момент, во вторник процедура будет продолжена". По его словам, в моргах Тюмени находятся тела всех погибших при авиакатастрофе, передает РИА Новости. В Тюмень прибывают родственники жертв трагедии.

"АН" сообщали, что самолет ATR-72 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс Тюмень-Сургут, упал утром 2 апреля при взлете из аэропорта Тюмени вблизи поселка Горьковка в 05.50 мск. На борту находились 43 человека - 39 пассажиров и четверо членов экипажа. Погиб 31 человек. Двенадцать человек находятся в больницах Тюмени. Троих из них завтра отправят в Москву.

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что самолет ATR-72 потерпел крушение сразу же после взлета под Тюменью из-за неблагоприятных погодных условий - на земле было сильное обледенение.

Между тем стало известно, что командиру экипажа Сергей Анцину завтра, 3 апреля, исполнилось бы 28 лет. Второй пилот Никита Чехлов тоже пришел в компанию в 2008 году. Ему на момент катастрофы было всего 24 года. Как рассказал журналистам его друг, пилот планировал жениться. У двух руководителей одной местной компании остались маленькие дети.

В Тюменской области объявлен трехдневный траур в связи с авиакатастрофой. Днями траура объявлены 4, 5 и 6 апреля.