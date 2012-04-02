Вертолет Ка-32 в понедельник вечером направлен на тушение пожара одной из башен в центре "Москва-Сити" на Краснопресненской набережной. По данным МЧС, огнем охвачено 50 кв.метров. Возгорание произошло на 67-м этаже строящегося здания.

Горят утеплитель и брезент. К месту происшестия прибыли 20 пожарных расчетов.Ранее бизнесмен Михаил Дворкович в своем блоге в "Твиттере" заявил, что серьезного пожара в "Москва-Сити" нет. "Внимание! Рассеиваю слухи! В "Москва-Сити" нет серьезного пожара. Горит теплозащитный баннер на стройке. Скоро потушат. Жертв нет", - написал Дворкович.

Из-за пожара возможно осложнение движения автомобилей в районе дома 10 на Краснопресненской набережной.

"АН" сообщали, что клубы черного дыма видны с Садового кольца.