В правоохранительных органах Москвы сообщили вечером в понедельник, что площадь пожара в горящей башне "Федерация" на территории комплекса "Москва-сити" может достигать 300 квадратных метров.

По предварительным данным, на верхних этажах строящейся башни "Федерация" горит утеплитель.

Сотрудник правоохранительных органов добавил, что на место происшествия уже прибыли первые пожарные расчеты, которые поднимаются на верх здания.

В настоящее время решается вопрос о привлечении к тушению пожара специального вертолета с системой горизонтальной подачи воды, сообщает Интерфакс.