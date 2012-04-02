Жильцов многоэтажного дома эвакуируют в Новосибирске из-за взрыва

В Новосибирске в 20:57 по местному времени произошел взрыв в пристройке к жилому 14-этажному дому в Октябрьском районе. В результате взрыва пострадали три человека. О степени тяжести их травм пока не сообщается.

В настоящее время идет эвакуация жильцов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. Эвакуацию многоэтажного дома проводят спасатели.

По данным МЧС, в пристройке - офисы. Причины взрыва в настоящее время устанавливаются. На месте работают следователи.