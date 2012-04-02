Родители Ани Шкапцовой стали фигурантами еще одного уголовного дела

Жители Брянской области Александр Кулагин и Светлана Шкапцова – родители 9-месячной Анечки Шкапцовой - стали фигурантами еще одного уголовного дела.

В понедельник официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что в отношении Кулагина и Шкапцовой возбуждено уголовное дело по ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос, сопряженный с искусственным созданием доказательств обвинения.

Данное уголовное дело соединено в одно производство с уголовным делом по факту убийства ребенка.В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении им обвинения.Кулагин и Шкапцова обвиняются в убийстве собственной дочери.

Напомним, тысячи людей искали Аню, о которой сообщила ее мать, с 11 марта. В этот день от зоомагазина в доме N33 по улице Пушкина в Володарском районе Брянска пропала детская коляска, в которой находился младенец. Позже в подъезде одного из домов Брянска сотрудники полиции обнаружили пустую коляску, которую ранее украли вместе с ребенком.

30 марта стало известно, что оперативники МУРа задержали в Москве и передали брянской полиции отца девочки Александра Кулагина, подозреваемого в убийстве . В тот же день полицейские обнаружили тело малышки. Останки сожженного тела ребенка были найдены в Почепском районе Брянской области за территорией дома, в котором проживают родственники матери девочки Светланы Шкапцовой.