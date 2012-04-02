Обледенение самолета рассматривается как главная версия причины крушения ATR-72

Названа приоритетная версия причины крушения авиалайнера ATR-72-200 авиакомпании «ЮТэйр» - обледенение фюзеляжа самолета. «Основная версия - обледенение.

В настоящее время она считается приоритетной», - сообщил источник РИА Новости. По мнению экспертов, в аэропорту Тюмени в понедельник утром была погода, способствующая обледению - осадки, сильный ветер.

Самолет ATR-72-200 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс ЮТ 120 из аэропорта «Рощино» по маршруту Тюмень-Сургут, упал в понедельник утром при взлете из аэропорта Тюмени вблизи поселка Горьковка.

По предварительным данным, на борту находились 43 человека - 39 пассажиров и четверо членов экипажа. Погиб 31 человек, 12 получили ранения. Но назвать точные причины катастрофы самолета следствие после получения результатов расшифровки «черных ящиков», заключения ряда сложных комплексных экспертиз и проведения других необходимых следственных действий.

Сейчас на месте крушения самолета уже работает следственная группа из Москвы, в которую вошли следователи Главного следственного управления и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России. Также на месте происшествия находится Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, который лично координирует работу следственно-оперативных групп. обнаружены бортовые самописцы, которые находятся в хорошем техническом состоянии. Они уже осмотрены следователями и в ближайшее время будут переданы для расшифровки специалистам Межгосударственного авиационного комитета.

Кабина пилотов сохранилась в хорошем состоянии, и сейчас следователями снимаются показатели с приборов, это также поможет в установлении причин катастрофы. Кроме этого проводятся выемки документации в аэропортах убытия и прибытия воздушного судна в Тюмени и в Сургуте, изымаются записи переговоров членов экипажа с диспетчерами.

Также изымается документация в обслуживающей компании «ЮТэйр- инженеринг», которая должна следить за техническим состоянием воздушного судна. Разбившийся авиалайнер был выпущен в 1991 году, введен в эксплуатацию в 1992 году. Самолет налетал 35 тысяч часов. Последнее серьезное техническое обслуживание самолет проходил в Германии в 2010 году, а плановое техобслуживание он прошел в Тюмени два месяца назад.

Для проведения экспертизы изъяты образцы топлива с упавшего самолета, а также из ёмкости, из которой он заправлялся в аэропорту Тюмени. Исходя из характера разрушений самолета, на данный момент следствие полностью исключает версию теракта. В то же время сейчас рассматривается несколько версий, включая ошибки пилотирования и наземных служб.

Не исключается версия технической неисправности воздушного судна. В пользу этой версии говорят свидетельства очевидцев, которые на допросе показали, что в момент падения был виден дым из двигателей, сообщается на сайте СК РФ. Кроме того, эту версию подтверждают и действия экипажа, который фактически сразу после взлёта развернулся в сторону аэропорта Тюмени.