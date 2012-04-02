Самолет Боинг-737 авиакомпании "ЮТэйр", выполняющий рейс Тюмень-Москва в понедельник утром не смог вылететь из тюменского аэропорта "Рощино".

По данным уральского следственного управления на транспорте СК, Боинг "ЮТэйра" пытался вылететь из Тюмени в Москву, но у него была невзлетная конфигурация (техническая неисправность) авиалайнера. Вовремя командир среагировал, и в итоге полет отменили. Он, в принципе, не смог взлететь. Никто не пострадал. Всех пассажиров отравили в Москву на другом самолете - Ту-154, передает РИА Новости.

Из аэропорта "Рощино" утром в понедельник вылетел самолет ATR-72 "ЮТэйра", который через некоторое время потерпел авиакатастрофу в 35 километрах от города. Погиб 31 человек, 12 ранены.

Ранее в связи с катастрофой ATR-72 уральская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов ОАО "Авиакомпания ЮТэйр" и ОАО Аэропорт "Рощино".

Причины катастрофы пока не известны. Возбуждено уголовное дело. Специально для «АН» на вопрос «Почему Дмитрий Медведев не запретил сегодня все полеты французского самолета ATR-72, как он это делает после авиакатастроф отечественных Ту-134, Ан-24, Як-42 и т.п.?» ответили Петр Дейнекин, Юрий Кобаладзе, Виктор Глухих, Сергей Лихарев.