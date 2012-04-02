На борту самолета ATR 72 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс Тюмень — Сургут находился член совета директоров ОАО "Сургутнефтегаз" Николай Медведев и еще несколько сотрудников компании. По предварительным данным, они погибли.В списке госпитализированных, опубликованных на сайте МЧС, Медведева нет.

1.АВЕРЧЕНКО Анастасия Геннадьевна - 1986 г.р. ОКБ № 2 (реанимационное отделение)

2.СИДОРОВ Кирилл Александрович - 1985 г.р. ОКБ № 2 (реанимационное отделение)

3.АКИНЬШИН Александр Вадимович - 1988 г.р. ОКБ № 2 (хирургическое отделение)

4.БАЖЕНОВ Камил Юрьевич - 1985г.р. ОКБ № 2 (реанимационное отделение)

5.БЫКОВСКИЙ Дмитрий Владимирович - ОКБ № 2 (реанимационное отделение)

6.ИГНАТЬЕВ Николай - 1976 г.р. ОКБ № 2 (реанимационное отделение)

7.ПАВЛИНСКИЙ Руслан Борисович - 1980 г.р. ОКБ № 2 (реанимационное отделение)

8.ПЕЙЛЬ Константин Викторович - 1981 г.р. ОКБ № 2(реанимационное отделение)

9.РУБАНКО Вячеслав Демидович - 1988 г.р. ОКБ № 2 (хирургическое отделение)

10.РЯБКОВ Иван Иванович - 1981 ОКБ № 2 (реанимационное отделение)

11. предварительно Мальцева Галина Павловна 1961 ОКБ № 2 (реанимационное отделение)

12.КОРОВИН Алексей Николаевич ОГКБ № 1 (реанимационное отделение)

На борту самолета находились 43 человека:

1. Курочкина Ольга Геннадиевна

2. Жукова Оксана Викторовна

3. Прямушкина Наталья Александровна

4. Крутько Сергей Викторович

5. Мальцева Галина Павловна

6. Захаров Анатолий Владимирович

7. Аверченко Анастасия Геннадьевна

8. Иванюта Дмитрий Николаевич

9. Акиньшин Александр Вадимович

10. Мартьянов Антон Борисович

11. Сидоров Кирилл Александрович

12. Игнатьев Николай

13. Волкова Людмила

14. Проворотов Михаил Николаевич

15. Павлинский Руслан Борисович

16. Жириков Дмитрий Александрович

17. Куляшов Денис Валерьевич

18. Якушков Сергей Евгеньевич

19. Холодилов Иван Владимирович

20. Пейль Константин Викторович

21. Кудрявцев Дмитрий Владимирович

22. Рябков Иван Иванович

23. Искрин Александр Юрьевич

24. Шибакин Сергей Николаевич

25. Федоров Юрий Николаевич

26. Лебедев Александр Иванович

27. Ботнарь Разида Нурмухаметовна

28. Богдан Валерий Петрович

29. Баженов Камил Юрьевич

30. Юферов Владимир Николаевич

31. Медведев Николай Яковлевич

32. Актаев Алексей Григорьевич

33. Полиенко Виктор Анатольевич

34. Рубанко Вячеслав Геннадьевич

35. Ложкина Галина Борисовна

36. Коровин Алексей Николаевич

37. Абрамова Ольга Сергеевна

38. Пачежерцева Татьяна Сергеевна

39. Быковский Дмитрий Владимирович

40. Анцин Сергей Сергеевич - командир воздушного судна

41. Чехлов Никита Витальевич - второй пилот

42. Бердникова Мария Владимировна - бортпроводник

43. Болдырева Любовь Владимировна - бортпроводник



