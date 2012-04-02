В Тюменской области объявлен трехдневный траур в связи с авиакатастрофой самолета авиакомпании "ЮТэйр". Днями траура объявлены 4, 5 и 6 апреля.

В этот день в области будут отменены все развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги. Самолет ATR 72 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс Тюмень - Сургут, разбился при взлете в тюменском аэропорту Рощино.

На борту воздушного судна находились 43 человека. В результате крушения погиб 31 человек, еще 12 были госпитализированы с ожогами и тяжелыми травмами.Соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе выразил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Слова соболезнования близким погибших направил и мэр Москвы Сергей Собянин, который ранее возглавлял Тюменскую область.

Пассажирский самолет авиакомпании "ЮТэйр" разбился при взлете в аэропорту Тюмени сегодня рано утром. В настоящее время рассматриваются три основные версии произошедшего - техническая неисправность лайнера, ошибка при пилотировании и ошибка наземных служб. Версию теракта в СК РФ исключили.

На борту находились 43 человека, пока подтверждена гибель 31 из них. Из обнаруженных к настоящему времени 12 выживших восьмерым уже были проведены операции, еще четверо находятся в реанимации.

Между тем стало известно, что командиру экипажа Сергей Анцину завтра, 3 апреля, исполнилось бы 28 лет. Второй пилот Никита Чехлов тоже пришел в компанию в 2008 году. Ему на момент катастрофы было всего 24 года. Как рассказал журналистам его друг, пилот планировал жениться. У двух руководителей одной местной компании остались маленькие дети.