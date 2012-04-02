Распространители кокаина проведут от 9 до 10 лет в колонии строго режима

Как сообщает городская прокуратура, в Приморском районе Санкт-Петербурга трое граждан РФ осуждены за покушение на контрабанду наркотического средства в особо крупном размере.

Установлено, что гражданин Ш. в декабре 2009 года получил в Доминиканской Республике пять брикетов кокаина общим весом более 5 кг и в ручной клади перевез его авиарейсом из города Пунта-Кана в Москву.

В аэропорту «Домодедово» в зале выдаче багажа Ш. передал сумку с кокаином гражданину А., воспринимавшемуся им в качестве подельника, который являлся участником «Оперативного эксперимента», проводимого УФСБ России по СПб и ЛО. Сумка с кокаином была изъята из незаконного оборота и заменена на похожую сумку с макетами брикетов кокаина.

В это время подельник М., по заранее достигнутой договоренности, припарковал используемую им машину «Мерседес» на ул. Никитинской в Санкт-Петербурге, где третий соучастник гражданин И. должен был встретить прибывшего с Москвы курьера с кокаином. При передаче сумки с муляжами были задержаны М. и И., а вернувшийся с Москвы Ш. задержан 8 декабря 2009 года.

Подсудимые И. и М. свою вину в совершении контрабанды наркотических средств признали, однако отрицали свою причастность к приготовлению на сбыт кокаина. Подсудимый Ш. вину не признал полностью и выдвинул версию защиты, согласно которой он вез в сумке ноутбук, передать которую попросил русский турист в Доминиканской Республике. Однако, не смотря на такую позицию подсудимых, их вина доказана в полном объеме.

С учетом обстоятельств и личности подсудимых суд вынес обвинительный приговор. М. и Ш. назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, а подсудимому И. в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать наказание преступники будут в колонии строго режим