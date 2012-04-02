«Мама,не ищи меня,я умер», - такую записку нашла дома 32-летняя петербурженка, мать десятилетнего школьника. Основательно потрепал нервы своей матери 10-летний житель Красносельского района, ученик 4 класса одной из школ Петербурга.

Мальчик ушел из дома на Бронетанковой улице 1 апреля около 17:30, оставив записку: «Мама, не ищи меня, я умер».

Как передает АН «Оперативное прикрытие», поиски Вадима были прекращены сегодня рано утром. Сорванец сообщил матери, что находится у отца в садоводстве «Николаевское», на Пушкинском шоссе.