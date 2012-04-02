Разбившийся под Тюменью ATR- 72 летал с 1992 года

Разбившийся под Тюменью франко-итальянский самолет авиакомпании "ЮТэйр" ATR 72-200 был построен в 1992г. Первый полет был совершен им 20 октября 1992г.Первым эксплуатантом самолета была тайваньская авиакомпания.

Transasia Airways получила воздушное судно в 1993г.

С 1999 по 2003гг. лайнер принадлежал финской авиакомпании Finnair, а с 2003 по 2008гг. - эстонской Aero Airlines.

"ЮТэйр" стала эксплуатировать борт в 2008г. До сегодняшней катастрофы перевозчик имел 32 самолета франко-итальянского авиапроизводителя ATR, включая три лайнера ATR 72-200, 15 ATR 72-500 и 14 ATR-42, сообщает РБК.

Сегодняшняя катастрофа стала первой в России с самолетами данного типа.

