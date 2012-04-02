Пассажиру разбившегося самолета в Тюмени спасла жизнь усталость

Один из пассажиров лайнера ATR-72, разбившегося под Тюменью, остался в живых, потому что передумал лететь. 36-летний предприниматель Дмитрий Григорьев, отказался от командировки из-за сильной усталости.



Бизнесмен накануне принимал участие в турнире по кайтингу (вид спорта, совмещающий в себе серфинг и управление воздушным змеем). "Билеты были у меня на руках. Но после соревнований я возвращался в Тюмень на своей машине. Несколько часов провел за рулем, добрался до дома только к трем часам ночи по местному времени. Из-за усталости даже не стал звонить в аэропорт, чтобы поменять билет", сказал он. Ночью его разбудил звонок с работы. "Мне позвонила жена нашего замгенерального директора и спросила, жив ли я. Потом все было, как в бреду. Первое, что я сделал, это позвонил матери", - рассказал предприниматель, сообщает «Утро.ру». В связи с произошедшим Дмитрий решил отменить все свои поездки.

Пассажирский самолет авиакомпании "ЮТэйр" разбился при взлете в аэропорту Тюмени сегодня рано утром. В настоящее время рассматриваются три основные версии произошедшего - техническая неисправность лайнера, ошибка при пилотировании и ошибка наземных служб. Версию теракта в СК РФ исключили.

На борту находились 43 человека, пока подтверждена гибель 31 из них. Из обнаруженных к настоящему времени 12 выживших восьмерым уже были проведены операции, еще четверо находятся в реанимации.

Между тем стало известно, что командиру экипажа Сергей Анцину завтра, 3 апреля, исполнилось бы 28 лет. Второй пилот Никита Чехлов тоже пришел в компанию в 2008 году. Ему на момент катастрофы было всего 24 года. Как рассказал журналистам его друг, пилот планировал жениться. У двух руководителей одной местной компании остались маленькие дети.



