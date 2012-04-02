В катастрофе под Тюменью погибли два руководителя одной местной компании
2 апреля 2012, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]
Среди погибших в авиакатастрофе самолета ATR-72 оказались сотрудники ООО "Управляющая компания - Тюменские моторостроители".Ззаместитель директора по правовым вопросам Денис Куляшов и начальник финансового отдела Дмитрий Жириков летели в Сургут в командировку.
У погибших остались маленькие дети. У Дмитрия Жирикова - дочери 2001 и 2009 года, у Дениса Куляшова – дочь, которой исполнился годик.