В катастрофе под Тюменью погибли два руководителя одной местной компании

Среди погибших в авиакатастрофе самолета ATR-72 оказались сотрудники ООО "Управляющая компания - Тюменские моторостроители".Ззаместитель директора по правовым вопросам Денис Куляшов и начальник финансового отдела Дмитрий Жириков летели в Сургут в командировку.



У погибших остались маленькие дети. У Дмитрия Жирикова - дочери 2001 и 2009 года, у Дениса Куляшова – дочь, которой исполнился годик.



