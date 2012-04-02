В Дагестане уничтожены боевики

В селе Кадыркент Сергокалинского района Дагестана силовики уничтожили троих боевиков, на месте боестолкновения найдены автомат и гранаты, боевая операция прошла в ночь на понедельник, 2 апреля.

«Двое из уничтоженных боевиков уже опознаны, идет опознание третьего», — сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Жертв и пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет.