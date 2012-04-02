Спасательные работы на месте крушения самолета под Тюменью завершены

Все находившиеся на борту люди, живые или мертвые, найдены, сообщает в понедельник ГУМЧС по Тюменской области. Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета завершены. Погиб 31 человек, 12 - ранены.



Сейчас ведется разбор конструкций упавшего самолета. На месте крушения создан оперативный штаб, там находится губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Следствие считает приоритетными три версии причин авиакатастрофы: ошибка пилотирования, техническая неисправность и ошибка наземных служб.