Командиру экипажа разбившегося ATR 72 завтра исполнилось бы 28

Командир экипажа Сергей Анцин завтра отмечал бы день рождения. В авиакомпании "ЮТэйр" он работал с 2008г. Сергей родился в Сургуте, окончил Сургутский нефтяной техникум, Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации.



Второй пилот Никита Чехлов родился в Кимрах, окончил Краснокутское летное училище гражданской авиации. В "ЮТэйр" он тоже пришел в 2008г. Работал сначала в Тюмени, затем – в Сургуте. Н. Чехлов летал на самолетах ATR 42 и ATR 72, увлекался футболом и волейболом, катанием на коньках.

Друг погибшего Константин Леонтьев назвал обоих летчиков "тертыми волками". С. Анцин был хладнокровным человеком и прекрасно знал свое дело как командир экипажа. Оба пилота учились летать на самолетах иностранного производства изначально, поэтому проблем с управлением ATR у них быть не должно было. Всего месяц назад Н.Чехлов проходил обучение на специальном тренажере по отрабатыванию чрезвычайных ситуаций.



Как ранее писали «АН», в качестве приоритетных версий авиакатастрофы самолета ATR авиакомпании "ЮТэйр" под Тюменью следователи Следственного комитета РФ рассматривают техническую неисправность лайнера и ошибку пилотирования. В настоящее время следователи изымают техническую и предполетную документацию в тюменском аэропорту Рощино.





