На место катастрофы под Тюменью вылетел председатель СК РФ Александр Бастрыкин

На место крушения самолета АТР-72 авиакомпании «Utair», где погиб 31 человек, вылетел Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и группа следователей и криминалистов центрального аппарата, имеющих опыт расследования авиакатастроф.

По поручению Александра Бастрыкина уголовное дело принято к производству Главным следственным управлением СК России (ГСУ СК РФ), на месте происшествия уже начали работать следователи.

В связи с тем, что самолет упал недалеко от населенного пункта, следствием устанавливаются очевидцы происшествия. Следователи работают с выжившими, чьё состояние здоровья позволяет давать показания. В аэропорту изымается техническая и предполетная документация, в качестве причины ЧП следствие предварительно рассматривает техническую неисправность самолета либо ошибки пилотирования.

По данным следствия, авиакомпанией «Utair» на этот рейс было продано 40 билетов, однако один из пассажиров к месту вылета не прибыл, фамилия его известна, это житель Ханты-Мансийского автономного округа. Среди пассажиров несовершеннолетних не было.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.