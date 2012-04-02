Стали известны имена10 выживших в авиакатастрофе под Тюменью

На данный момент известны имена десяти пострадавших в авиакатастрофе самолета ATR-72 авиакомпании "ЮТэйр", разбившегося под Тюменью, список опубликован на сайте администрации Тюменской области.



Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Имена выживших:

Сидоров Кирилл Александрович

Авчеренко Анастасия Геннадьевна

Павлинский Руслан Борисович

Игнатьев Николай

Быковский Дмитрий Владимирович

Акиньшин Александр Владимирович

Пейль Константин Викторович

Баженов Камиль Юрьевич

Рубанко Вячеслав Геннадьевич

Рябков Иван Иванович.

Все они доставлены каретами скорой медицинской помощи в Областную клиническую больницу №2, сообщает РИА Новости.



