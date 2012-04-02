ATR 72 — пассажирский двухмоторный турбовинтовой самолёт для среднемагистральных перелётов. Он предназначен для перевозки 74 пассажиров одного класса на средние расстояния и управляется двумя пилотами.



На 2 апреля 2012г. произошло 14 инцидентов с самолетами ATR 72, в которых было потеряно 14 машин. В катастрофах погибли 159 человек ( без учета тех, кто погиб в катастрофе под Тюменью).

Первое крушение ATR 72 произошло в октябре 1994г. , когда он заходил на посадку у американского Роузлоуна. Погибли все 68 человек, находившиеся на борту. Расследование выявило несовершенство формы крыла, вызывающего нарастание льда на элеронах при определенных метеоусловиях.

В январе 1995г., столкнувшись со склоном холма при заходе на посадку, разбился грузовой рейс у Тайбэя. На борту находились 4 человек, все погибли.

Крупная катастрофа ATR 72 случилась в августе 2005г близ Палермо. Тогда самолет вынуждено сел на воду, так как ему не хватило топлива. Погибли 16 человек из 39 находившихся на борту.

Еще одно крушение самолета ATR 72 с большим количеством жертв произошло в ноябре 2011г. На высоте около 6000м в сложных метеоусловиях у машины началось обледенение, была потеряна высота и он разбился в горах у кубинского Санкти-Спиритуса, сообщает РБК.

Также у ATR 72 было зафиксировано четыре инцидента с выкатом борта с взлетно-посадочной полосы. В одном случае на острове Самуи самолет выкатился с влажной ВПП при посадке и врезался в диспетческую башню. Один человек погиб. В других инцидентах с выкатом ATR 72 обошлось без жертв.



