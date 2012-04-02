Причинами крушения под Тюменью самолета ATR 72 могли стать ошибка пилотирования и отказ техники. То, что самолет упал в 30 км от аэропорта, говорит о том, что проблемы у экипажа возникли сразу после взлета.



Самыми опасными и самыми сложными для пилотов являются как раз взлет и посадка. Еще одной причиной крушения самолета могло стать попадание в двигатель крупных птиц.

Напомним, самолет ATR 72 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс Тюмень – Сургут, потерпел крушение утром 2 апреля. К настоящему времени спасатели обнаружили тела 29 погибших.

МЧС России открыло телефон горячей линии для родственников пострадавших и погибших в авиакатастрофе под Тюменью. По телефону 8-3452-59-02-90 родственники пассажиров, летевших рейсом из Тюмени в Сургут, могут получить всю необходимую информацию, сообщает РБК.

Поисково-спасательные работы на месте катастрофы продолжаются.

В министерстве транспорта РФ в настоящее время создана межведомственная комиссия в связи с авиакатастрофой под Тюменью. На место крушения самолета вылетели глава Росавиации Александр Нерадько и замминистра транспорта РФ Валерий Окулов.



