Опубликован список из 43 пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета

Авиакомпания "ЮТэйр" (РТС: TMAT) опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолета ATR-72, который в 5:33 мск при выполнении рейса ЮТ 120 из аэропорта "Рощино" разбился в 3 километрах от аэродрома.



На борту находилось 4 члена экипажа и 39 пассажиров. В настоящее время ведется эвакуация раненых пассажиров и членов экипажа вертолетами "ЮТэйра" с места события в аэропорт "Рощино". Список погибших пассажиров уточняется, по последним данным их 17 человек.

1. Курочкина Ольга Геннадиевна

2. Жукова Оксана Викторовна

3. Прямушкина Наталья Александровна

4. Крутько Сергей Викторович

5. Мальцева Галина Павловна

6. Захаров Анатолий Владимирович

7. Аверченко Анастасия Геннадьевна

8. Иванюта Дмитрий Николаевич

9. Акиньшин Александр Вадимович

10. Мартьянов Антон Борисович

11. Сидоров Кирилл Александрович

12. Игнатьев Николай

13. Волкова Людмила

14. Проворотов Михаил Николаевич

15. Павлинский Руслан Борисович

16. Жириков Дмитрий Александрович

17. Куляшов Денис Валерьевич

18. Якушков Сергей Евгеньевич

19. Холодилов Иван Владимирович

20. Пейль Константин Викторович

21. Кудрявцев Дмитрий Владимирович

22. Рябков Иван Иванович

23. Искрин Александр Юрьевич

24. Шибакин Сергей Николаевич

25. Федоров Юрий Николаевич

26. Лебедев Александр Иванович

27. Ботнарь Разида Нурмухаметовна

28. Богдан Валерий Петрович

29. Баженов Камил Юрьевич

30. Юферов Владимир Николаевич

31. Медведев Николай Яковлевич

32. Актаев Алексей Григорьевич

33. Полиенко Виктор Анатольевич

34. Рубанко Вячеслав Геннадьевич

35. Ложкина Галина Борисовна

36. Коровин Алексей Николаевич

37. Абрамова Ольга Сергеевна

38. Пачежерцева Татьяна Сергеевна

39. Быковский Дмитрий Владимирович

40. Анцин Сергей Сергеевич - командир воздушного судна

41. Чехлов Никита Витальевич - второй пилот

42. Бердникова Мария Владимировна - бортпроводник

43. Болдырева Любовь Владимировна - бортпроводник



Спасены 12 человек пострадавших в катастрофе пассажирского самолета в Тюмени.

"Из них шесть госпитализированы в областную больницу N 2. Еще шестеро будут госпитализированы в эту клинику", - сообщили в Минздравсоцразвития РФ в понедельник.

"На планируемом к вылету борту МЧС России отправляются семь враче центра медицины катастроф Минздравсоцразвития", - сообщили в министерстве.



Самолет АTR-72 авиакомпании "ЮТэйр", следовавший рейсом UTA-120 "Тюмень-Сургут", вылетел из аэропорта "Рощино", и пропал с экранов радаров в 5:35 мск. На борту находилось 39 пассажиров и четыре члена экипажа. Судно упало в 40 км от аэропорта. После падения лайнер загорелся.

К месту авиакатастрофы были направлены все силы Главного управления МЧС России по Тюменской области, в том числе несколько спасательных вертолетов.

Спасатели, прибывшие на место крушения, обнаружили, что несколько пассажиров живы. Они получили серьезные травмы и ожоги, их госпитализировали. Однако основная часть пассажиров самолета погибла. Среди погибших есть дети.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта







