В Мордовии в ДТП погибли три человека

В Мордовии грузовая фура столкнулась с легковым автомобилем. В результате аварии погибли три человека. ДТП произошло на 65-м км автодороги 1Р-180. Столкнулись фура Volvo и легковой автомобиль Volkswagen Passat.

По данным МЧС России, после столкновения произошло возгорание легковушки. На месте аварии погибли два человека. Еще один участник ДТП был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался, передает РБК. В настоящее время следователи выясняют причины аварии.