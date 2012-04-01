В Тульской области автобус столкнулся с грузовиком

В Тульской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Авария произошла на трассе Москва - Крым. Водитель автобуса в результате ДТП был госпитализирован, пассажиры не пострадали.

По информации МЧС России, столкновение произошло на 134 километре трассы Москва - Крым (Заокский район Тульской области). Автобус Mercedes, следовавший по маршруту из Кишинева в Москву, столкнулся с грузовым автомобилем МАN, передает РИА Новости. В автобусе находились 24 пассажира.