В Узбекистане взорвался резервуар с топливом на автозаправке

В Узбекистане произошел взрыв на автозаправочной станции в центре Ташкента. По предварительным данным, взорвался резервуар с топливом. В результате есть пострадавшие, их количество не сообщается.

Официальных данных о возможных жертвах в результате взрыва нет. По информации местных СМИ, вскоре после первого на заправке произошел второй взрыв, передает РБК. На место происшествия приехали несколько карет скорой помощи и пожарных машин. Место взрыва было оцеплено, подъезды к нему перекрыты.