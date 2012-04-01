Илью Ярополова обнаружили после анонимного звонка

ребенок найден в Перми живым и здоровым и после медосмотра уже передан родителям.

По данным Следственного Комитет, в службу такси позвонила женщина, сказавшая, что оставила малыша на остановке "поселок Крым" в окрестностях города Закамска.

Илья Ярополов был похищен 27 марта около 13.00 местного времени (11.00 мск) из детского сада.