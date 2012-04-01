На северо-востоке Москвы автомобиль сбил полицейского

В Москве автомобиль сбил сотрудника полиции. Инцидент произошел в воскресенье, 1 апреля, на северо-востоке города. Пострадавший полицейский был госпитализирован с переломом ноги.

ДТП произошло в воскресенье днем на Енисейской улице. произошел По данным ГУ МВД России по Москве сообщили, легковушка сбила полицейского около 14 часов в районе дома №7, передает Интерфакс. Пострадавший госпитализирован с переломом голени.