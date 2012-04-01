На Манежной площади задержали более 50 человек

В Москве сотрудники полиции задержали более 50 человек за попытку проведения несанкционированной акции на Манежной площади. Задержанные, по сведениям полиции, выкрикивали лозунги и пытались выйти на Красную площадь.

Ранее вход на Красную площадь был закрыт. Около 55 человек были доставлены в отделы полиции за попытку проведения несанкционированного мероприятия на Манежной площади. Задержанные были доставлены в отделы полиции, передает Интерфакс. В настоящее время принимается решение о привлечении к административной ответственности в соответствии с законом.