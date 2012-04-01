В Ульяновской области в электричке нашли брошенного младенца

В Ульяновской области женщина бросила в электричке новорожденного младенца. Полицейские устанавливают личность матери. Инцидент произошел утром в воскресенье. Грудного ребенка нашли в вагоне электричке.

Младенец был найден в электропоезде сообщением станция Кузнецк (Пензенская область) - станция Сызрань-1 (Самарская область). Мальчик был в свертке из ткани белого цвета, прикрытом полиэтиленовым пакетом, передает «Интерфакс». Ребенка передали врачам "скорой помощи", он был госпитализировали в детское отделение городской больницы №2 Сызрани.