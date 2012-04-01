В Москве на стадионе "Лужники" было задержано 168 человек. Были задержаны посетители матча между "Спартаком" (Москва) и "Зенитом" (Санкт-Петербург), сообщает Министерство внутренних дел России.

Было задержано и привлечено к административной ответственности 168 человек. Сотрудники полиции подтвердили и сообщение об инциденте на платформе станции метро "Университет", передает РБК. Здесь группа болельщиков "Зенита" избивала всех попадавшихся им на пути людей, имеющих символику "Спартака".