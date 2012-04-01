Грудничка 5 дней от роду нашли под пластиковым пакетом в электричке

Под Ульяновском утром воскресенья в электричке обнаружен грудной ребенок. Сейчас устанавливают личность женщины, севшей в электропоезд сообщением "Кузнецк" (Пензенская область) – "Сызрань-1" (Самарская область) на станции "Никулино" и сошедшей на "Ключиках", которая оставила мальчика 5 дней от роду.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

По словам представителей пресс-службы Управления на транспорте МВД РФ по ПФО, утром 1 апреля поступила информация об обнаружении младенца в вагоне электропоезда. Маленький мальчик находился в прикрытом полиэтиленовым пакетом свертке из ткани белого цвета.

"Ребенок был передан бригаде "скорой помощи". Врачами было установлено, что ребенок рожден вне медицинского учреждения, возраст составляет пять дней, рост ребенка — 49 сантиметров, вес – три килограмма.

Состояние здоровья малыша оценивается как удовлетворительное, его госпитализировали в детское отделение городской больницы номер два города Сызрани", — цитирует агентство "Интерфакс" слова источника в ведомстве.

На данный момент установлено, что малыша могла оставить женщина, севшая в электричку на станции "Никулино" и сошедшая на станции "Ключики", обе станции располагаются в Ульяновской области.

По словам очевидцев, женщине около 25-30 лет, ее рост составляет примерно 160-165 сантиметров. Также известно, что она была одета в пальто или куртку до колен темного цвета с белыми вставками, шапку с меховыми вставками со светлым верхом, темные сапоги, при себе имела большую спортивную сумку.