На юге столицы в Восточном Бирюлёво в ночь на воскресенье на юге Москвы произошло столкновение автомобиля Infiniti и машины "скорой помощи", которая "молча" мчалась на вызов, в результате чего "легковушка" загорелась.

По словам водителя "легковушки", он двигался по Липецкой улице в сторону центра, в этот момент "скорая" выезжала из двора с включенным световым сигналом, но без звукового. Водитель не успел уйти от столкновения, и иномарка влетела в заднюю часть "скорой", которую от удара отбросило и развернуло поперек дороги на разделительной полосе.

У иномарки в результате столкновения загорелся моторный отсек, его смогли потушить подручными средствами до приезда пожарной бригады, передает РИА Новости.

Водитель аварийной "скорой" отказался от госпитализации, водитель иномарки не пострадал. Причины аварии установит следствие.